La rabbia di Salvini: «Treni bloccati da un chiodo? Non è possibile fermare l’Italia così». L’audio

Lo stop

«Ho chiesto che emergano le responsabilità e chi ha sulla coscienza i disagi creati oggi a migliaia di persone ne dovrà rispondere. A quanto mi risulta, i tecnici mi dicono esserci stato un errore stanotte di un’impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo e poi diciamo che il tempo di reazione di fronte a questo errore, e conto che il privato ne risponderà, non è stato all’altezza di quello che la seconda potenza industriale d’Europa deve avere». Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al termine del question time alla Camera.