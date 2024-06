La risposta di Bonelli-Fratoianni a Briatore: «Altro che invidia, siamo arrabbiati»

Video dalla rete

«Ebbene sì Briatore, ci hai scoperti. Siamo una coppia, una bella coppia. Ma a muoverci non è né l’invidia né l’odio per il suo Twiga»: a parlare sono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in risposta al video di Briatore in cui l’imprenditore parlava dell’azione dimostrativa dei due deputati contro le spiagge privatizzate e – in particolare – portata avanti al Twiga di Marina di Pietrasanta, in Versilia.

​«Non sono invidiosi nemmeno gli italiani che al mare non possono andarci perché non se lo possono permettere e perché le spiagge sono privatizzate» spiega Bonelli. Mentre Fratoianni continua: «Al massimo sono arrabbiati perché una famiglia per andare al mare deve spendere minimo 30, 40 euro al giorno».

Briatore aveva spiegato di avere sul libro paga 150 persone e di pagare circa 3 milioni di tasse durante la stagione. «Tu Briatore paghi 21mila euro l’anno allo Stato per il Twiga ma ne fatturi 8 milioni di euro all’anno» la risposta di Bonelli-Fratoianni.