La sfuriata di Cerioni nella finale di fioretto alle Olimpiadi: ecco cosa è successo

Video dalla rete

La video-ricostruzione della contestata decisione arbitrale che ha decretato la vittoria dell’atleta di Hong Kong, Cheung Ka Long, nella finale di fioretto contro Filippo Macchi. Sul punteggio di 14-14, l’atleta italiano ha piazzato una chiara stoccata contro l’avversario, ma l’arbitro non l’ha assegnata. L’azione è stata ripetuta ma, ancora una volta e dopo una consultazione con il collega addetto ai video, la giuria non ha preso nessuna decisione. Alla terza ripetizione, l’arbitro ha assegnato la stoccata che vale la medaglia d’oro all’atleta di Hong Kong. Il ct italiano Stefano Cerioni, su tutte le furie, è corso verso il tavolo arbitrale. In un audio si sentono le sue rimostranze contro i giudici di gara: «You are crazy!» («Voi siete pazzi!») grida, puntando un dito contro i giudici. «Da atleta e da tecnico mai vista una cosa simile, tre stoccate così non si possono non dare», ha detto poi in conferenza stampa.

