La signora disabile cacciata: spostate sedia e ombrellone

Video dalla rete

Immacolata è una donna disabile di 47 anni. In compagnia del marito Maurizio e delle figlieaveva scelto la spiaggia libera di Ceriale per trascorrere qualche ora in riva al mare. Il marito ha posizionato sui vicini bagni privati una sedia e un ombrellone per la moglie che – per motivi di salute – deve ridurre l’esposizione al sole. Una mossa poco gradita al titolare dei bagni che ha spostato la sedia e l’ombrellone, rivolgendo anche alcuni insulti a Immacolata e al marito, che ha ripreso la scena e sporto denuncia per violenza privata.

