La superluna di ottobre passa dietro ai grattacieli: il video in timelapse girato in Texas

La luna piena di ottobre, nota come «Luna del Cacciatore», è apparsa nietro allo skyline della città americana di Fort Worth, nel Texas, la sera di giovedì 17 ottobre. La NASA ha spiegato che il primo utilizzo scritto dell’espressione «Luna del Cacciatore» in riferimento alla luna piena di ottobre risale al 1710. Il motivo di questo nome? Secondo l’Almanacco del contadino, con le foglie cadute e i cervi ingrassati, a ottobre è tempo di cacciare; e poiché i mietitori hanno già mietuto i campi, i cacciatori possono facilmente vedere gli animali usciti per spigolare. (Storyful)

