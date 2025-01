L’agente e la mossa incredibile per neutralizzare un sospetto: l’esercitazione è virale in Rete

Video dalla rete

Una mossa da film quella messa in atto da un poliziotto cinese durante un’esercitazione avvenuta a Kinming, in Cina. ​L’agente ha dimostrato incredibili capacità di neutralizzare un sospetto con una mossa “volante” durante un allenamento in una simulata situazione di emergenza in un ospedale della regine dello Yunnan. In Rete, il video è diventato presto uno dei più condivisi: gli utenti si dicono stupiti della velocità e delle abilità mostrate dal poliziotto

