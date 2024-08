L’atleta confronta le sue medaglie d’oro: quella di Tokyo 2020 sembra più luminosa di Parigi 2024

Video dalla rete

Grazie alle vittorie conquistate alle ultime due Olimpiadi, l’atleta di badminton danese Viktor Axelsen è riuscito a fare un confronto tra la medaglia d’oro di Tokyo 2020 e di Parigi 2024. In un video condiviso su X, l’atleta ha messo i due premi a confronto: le immagini mostrano come la medaglia di Tokyo sia, a quattro anni di distanza, molto più lucente di quella di Parigi. Non è la prima volta che le medaglie olimpiche parigine sono finite sotto la lente d’ingrandimento degli atleti: nei giorni scorsi è diventato virale il video dello skater Usa che ha denunciato l’imbrunimento della sua medaglia di bronzo dopo solo una settimana.

