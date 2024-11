L’autobetoniera e il camion evitano lo scontro: il video del quasi incidente

Fortuna o bravura?

Ci è mancato poco che i due mezzi venissero in contatto, ma poi un po’ per fortuna un po’ per bravura gli autisti sono riusciti a evitare la collisione.

Come mostra il video girato dalla telecamera di bordo di Brennah Meritt, che ha visto la scena da dietro, l’autobetoniera ha sollevato le ruote del lato esterno per poter chiudere la curva in tempo e non schiantarsi contro il camion che sopraggiungeva nella direzione opposta. (Storyful)

