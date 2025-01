Lazio-Fiorentina: espulsioni e proteste, la partita dal finale infuocato

Video dalla rete

La Fiorentina ritrova la vittoria all’Olimpico contro la Lazio in una partita dal finale infuocato. Il nervosismo sale al 64′ quando Palladino sostituisce Adli che in meno di un minuto rimedia prima un giallo per perdita di tempo e poi l’espulsione per una pallonata lanciata in tribuna. Al 90′ assegnati sei minuti di recupero: la Lazio protesta per un pallone uscito in corner che sembrava in gioco. Al 94′ viene espulso l’allenatore della LAzio Baroni per un applauso ironico all’arbitro. Al 97′ il rosso per proteste al tecnico della Fiorentina Palladino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA