Le anguille sgusciano via dalla stiva e scappano sulla pista d’atterraggio dell’aeroporto di Vancouver

Video dalla rete

Decine di anguille sono sgusciate via dalla scatola in cui viaggiavano e si sono riversate sulla pista d’atterraggio dell’aeroporto di Vancouver, in Canada. Probabilmente la cassa che le conteneva ha subito un brusco colpo durante le operazioni di scarico bagagli dalla stiva di un volo proveniente da Toronto. La scena è stata ripresa in un video che ha avuto larga diffusione sui social network: nelle immagini si sentono le grida di una persona – forse un lavoratore del personale di terra – inorridita.

