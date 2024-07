Le eredità di Kamala (e le due lezioni difficili di Hillary Clinton e Barack Obama)

Video dalla rete

Kamala Harris è la favorita per la nomination al partito democratico in vista del voto Usa del prossimo novembre dopo l’addio di Biden alla corsa per la presidenza ma la sua nomination ancora non è certa. Lei dovrà tenere ben presente sia l’esempio e la lezione di Hillary Clinton (non basta essere donna per vincere in Usa ad esempio) sia l’eredità di Barak Obama, un’eredità questa ancora più complessa e difficile. Harris deve fare attenzione a non rappresentare solo le minoranze, anzi all’opposto deve includere più elettori possibile specie i moderati. Ecco perché Kamala Harris deve stare molto attenta a cosa deciderà di rappresentare e quale eredità sceglierà di seguire.

