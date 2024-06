Le Frecce Tricolori sfrecciano sopra le Cascate del Niagara

Video dalla rete

Partiti lo scorso 10 giugno dalla base aerea di Rivolto (Udine), dopo un trasferimento durato oltre quattro giorni e che ha previsto diversi scali tecnici, le Frecce Tricolori sono arrivate in Canada per prendere parte nei giorni scorsi alle celebrazioni per il centesimo anniversario della Royal Canadian Air Force. I dieci pony dell’Aeronautica Militare – così sono chiamati i piloti delle Frecce Tricolori – si esibiranno fino alla fine di agosto in diverse città del Canada e degli Stati Uniti. Martedì scorso, la pattuglia acrobatica ha sorvolato le famose Cascate del Niagara.

