Le minacce degli ultras: costringono i calciatori del Crotone a togliersi la maglia: il video che ha fatto scattare i Daspo

Video dalla rete

Costringono i calciatori della propria squadra a lasciare la maglia sul campo da gioco. Il video delle minacce degli ultras crotonesi è costato il Daspo a 17 di loro. Il match incriminato è lo scontro di playoff del campionato di serie C Picerno-Crotone dello scorso 7 maggio. Dopo la sconfitta del Crotone, gli ultras si sono arrampicati sulla grata che separa spalti e campo e hanno minacciato i giocatori accusandoli della sconfitta. Alcuni calciatori hanno lasciato sul campo da gioco le loro maglie. Il questore di Potenza ha emesso 15 Daspo. Dei tifosi, 4 sono stati anche denunciati perché avevano il volto coperto per non farsi riconoscere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA