Le tavole dei dieci comandamenti vanno all’asta a New York: hanno 1.500 anni e valgono 2 milioni di dollari

La più antica e completa tavoletta in pietra dei Dieci Comandamenti sarà messa all’asta da Sotheby’s a New York alla fine del mese.La tavoletta, risalente alla tarda epoca romano-bizantina, ha circa 1.500 anni.Sharon Liberman Mintz, Senior Specialist di Sotheby’s International, Judaica, ha dichiarato che si tratta di «uno dei tesori più importanti che abbia mai trattato».«Queste pietre sono incredibilmente rare. Abbiamo un censimento in cui ne abbiamo trovate in totale dieci, ma tutte le altre nove sono frammenti, che contengono solo una parte dei Dieci Comandamenti», ha detto.La tavoletta di marmo, che pesa circa 1,5 kg e misura circa 60 centimetri di altezza, è stata portata alla luce nel 1913 durante gli scavi ferroviari lungo la costa meridionale di Israele, vicino ai siti delle prime sinagoghe, moschee e chiese. L’importanza della scoperta è rimasta misconosciuta per decenni, ha dichiarato Sotheby’s.Il testo dei Dieci Comandamenti è iscritto sulla tavoletta in scrittura paleo-ebraica, una scrittura che il popolo ebraico ha utilizzato dal X secolo a.C. fino al V secolo d.C., ha detto Mintz.La tavoletta contiene solo 9 dei dieci comandamenti presenti nel Libro dell’Esodo: il terzo comandamento, «Non nominare il nome del Signore invano», è stato omesso e sostituito da una nuova direttiva di adorare sul Monte Gerizim, un luogo sacro specifico per i Samaritani.La tavoletta di pietra sarà messa all’asta il 18 dicembre a New York e ha una stima di prevendita compresa tra 1 e 2 milioni di dollari.

