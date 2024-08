Lebron James a Parigi allontana in malo modo un giovane fan che gli chiede un selfie

Video dalla rete

«Don’t do that! (Non farlo!)». Così LeBron James, cestista statunitense medaglia d’oro olimpica, ha allontanato un giovane fan che gli si era avvicinato per scattare un selfie. Il video, girato tra le strade di Parigi, è divenuto ben presto virale sui social: gli utenti hanno rimproverato al campione Nba l’atteggiamento brusco con cui ha allontanato il fan. Tra i commenti c’è chi lo difende, invitando a mettersi nei panni delle star dello sport talvolta importunate in strada dai propri supporter.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA