L’emozionante incontro in mare con una megattera e il suo cucciolo

Un praticante di paddleboard in California ha dichiarato di aver realizzato un sogno quando si è imbattuto in una megattera e nel suo cucciolo mentre pagaiava al largo della costa alla ricerca di animali selvatici. Le riprese di Bill Clements, noto anche come @paddlegoat su Instagram, mostrano l’incredibile incontro al largo della costa di San Luis Obispo. «Ho remato al largo sperando di trovare animali selvatici e le mie preghiere sono state esaudite quando ho incontrato una coppia di megattere. Si è scoperto che erano una madre e un cucciolo», ha raccontato Clements a Storyful. «È facile distinguere il cucciolo dalla madre perché il cucciolo ha un aspetto molto pulito e lucido, senza graffi o cirripedi attaccati al corpo». Clemens ha aggiunto che la coppia era «molto curiosa e amichevole» e il cucciolo si è spinto persino a nuotare sotto la sua tavola. «È stata una mattinata magica e sarò per sempre grato per un’esperienza così memorabile». (Storyful)

