L’endorsement di Bruce Springsteen per Kamala Harris: «Ha la visione di America di cui scrivo da sempre»

Video dalla rete

(LaPresse) – Il cantautore americano Bruce Springsteen ha dato il suo endorsement alla candidata democratica Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti, in un video diffuso sul suo profilo Instagram in cui sottolinea che il candidato repubblicano, l’ex presidente Donald Trump, è il candidato «più pericoloso» che lui abbia mai conosciuto.​​«Amici, fan e la stampa mi hanno chiesto chi sostengo in questa importantissima elezione. E con la piena consapevolezza che le mie opinioni non sono più o meno importanti di quelle dei miei concittadini, ecco la mia risposta: sostengo Kamala Harris per la presidenza e Tim Waltz per la vicepresidenza e mi oppongo a Donald Trump e JD Vance» ha spiegato il cantautore: «Stiamo per arrivare a una delle elezioni più importanti nella storia della nostra nazione. Forse dai tempi della guerra civile questo grande paese non si è mai sentito così diviso politicamente, spiritualmente ed emotivamente come in questo momento».Poi precisa: «L’America è la nazione più potente sulla terra. Non solo per la sua schiacciante forza militare o il suo potere economico, ma per ciò che rappresenta, ciò che intende, ciò in cui crede: libertà, giustizia sociale, pari opportunità, il diritto di essere e amare chi vuoi. Queste sono le cose che rendono grande l’America. ​Kamala Harris e Tim Waltz sono impegnati in una visione di questo paese che rispetta e include tutti, indipendentemente da classe, religione, razza, punto di vista politico o identità sessuale, e vogliono far crescere la nostra economia in un modo che avvantaggi tutti, non solo i pochi come me in cima. Questa è la visione dell’America di cui scrivo costantemente da 55 anni».

