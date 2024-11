L’ergastolo per Impagnatiello, l’applauso e il pianto: la reazione della famiglia di Giulia Tramontano alla lettura della sentenza

Video dalla rete

Nel video, la lettura della sentenza inflitta dalla Corte d’Assise di Milano ad Alessandro Impagnatiello, accusato di avere ucciso la fidanzata incinta Giulia Tramontano con 37 coltellate: per lui un ergastolo con isolamento diurno per 3 mesi. Dopo la lettura della sentenza da parte della presidente Antonella Bertoja in aula è partito un applauso. I familiari di Giulia Tramontano hanno accolto la sentenza tra le lacrime, stringendosi in un abbraccio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA