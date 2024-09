Libano, il video dell’esplosione del cercapersone al mercato

Video dalla rete

Centinaia di membri di Hezbollah sarebbero rimasti feriti e alcuni uccisi

Centinaia di membri di Hezbollah sarebbero rimasti feriti e alcuni uccisi a causa di esplosioni verificatesi nella periferia meridionale di Beirut, la capitale del Libano, e nel sud del Paese in un presunto attacco cibernetico. Dietro l’attacco vi sarebbe l’intelligence di Israele, che avrebbe provocato l’esplosione dei cercapersone usati dai membri del movimento sciita filo-iraniano per comunicare. I cercapersone sarebbero stati manomessi a distanza, fino a farli surriscaldare e quindi esplodere. Sui social le foto e i video del momento in cui sono esplosi i device e di persone con ferite sanguinanti.

