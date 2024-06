L’intervista di Vespa a Chico Forti: «Io accolto in carcere come un re»

Video dalla rete

Bruno Vespa nella sua trasmissione «Cinque minuti» su Rai1 ha intervistato Chico Forti nel carcere. L’intervista ha scatenato molte polemiche. Sull’intervista è intervenuta anche la giornalista Selvaggia Lucarelli con un lungo commento su Twitter: «Non so se è più pietoso a) il racconto di Forti sull’accoglienza da RE in carcere b) il racconto su come Schettino che in carcere evidentemente chiamano ancora “il comandante” abbia chiesto di vederlo per dirgli “sei il mio eroe”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA