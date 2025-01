Lo spettacolare record di surf: l’onda gigantesca è alta 33 metri

california

Il 23enne californiano Alessandro Slebir potrebbe aver battuto il record mondiale per l’onda più grande mai surfata. L’onda faceva parte della tempesta che ha demolito il molo di Santa Cruz in California il mese scorso. Secondo il Mavericks Rescue Team, l’onda sarebbe alta quasi 33 metri, il che batterebbe l’attuale record di 26 metri detenuto da Sebastian Steudtner in Portogallo. Giudicare le altezze ufficiali delle onde è piuttosto difficile. Per l’onda di Steudtner ci sono voluti 18 mesi prima che il Guinness World Records gli assegnasse il titolo: «A prescindere dal numero, non importa quanto fosse grande l’onda per me. È stata davvero l’onda più grande della mia vita e al momento non mi interessa altro», ha dichiarato Slebir. L’onda è stata presa a Mavericks, vicino a Half Moon Bay, nella costa nord della California.

