Luca Bizzarri bloccato in treno mentre a Firenze lo aspettano per lo spettacolo: «Citofonate Salvini»

Mentre il pubblico lo aspetta al Teatro Puccini a Firenze per lo spettacolo «Non hanno un amico», l’attore e comico Luca Bizzarri è rimasto bloccato sulla linea dell’alta velocità tra Bologna e Santa Maria Novella. «Sono fermo da quasi due ore, – dice in una storia pubblicata su Instagram – A chi mi aspetta in teatro dico abbiate pazienza. Citofonate al ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini che probabilmente avrà di meglio da fare». Quindi rincara la dose con una frecciatina al ministro: «Sono bloccato in treno ma in Italia è pieno di immigrati».

