L’ultima apparizione in video di Haniyeh prima dell’uccisione in Iran: l’abbraccio con il presidente Pezeshkian

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato ucciso in un raid aereo contro la sua residenza a Teheran. La notizia è stata confermata da Hamas in un comunicato. Secondo l’agenzia di stampa saudita Al-Hadath, l’attacco sarebbe stato sferrato con un missile guidato. Nelle immagini, la sua ultima apparizione in pubblico ad un incontro con il neo-eletto presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. «Riserbo ufficiale, nessuna assunzione di responsabilità da parte del Governo e dall’Idf», ha comunicato la radio militare israeliana. Haniyeh era a capo dell’ufficio politico dell’organizzazione dal 2017. In passato ha ricoperto la carica di primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 e capo dell’amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017.

