L’ultima puntata di Amadeus ad Affari tuoi, la standing ovation e il saluto al suo camerino: «Quanti bei ricordi qui»

Video dalla rete

Questa sera – sabato 1 giugno – Amadeus ha condotto la sua ultima puntata di Affari tuoi su Rai1. Dalla prossima stagione, il conduttore passerà al Nove. All’ingresso in studio è stato accolto da un lungo applauso del pubblico che si è alzato in piedi per tributargli una standing ovation. Alla fine delle registrazioni Amadeus ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di video in cui ha salutato lo staff che ha lavorato con lui. «Sono stati cinque anni bellissimi», dice alla truccatrice. Un ultimo video, infine, l’ha dedicato al suo camerino: «Quanti bei ricordi qui», ha detto alla moglie, Giovanna Civitillo, che ha girato i video.

