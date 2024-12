Lupi alla Prima della Scala con tanto di cornetto rosso

Video dalla rete

«Si vota nel 2027…». Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi arrivando alla Scala di Milano per la Prima, replicando a chi gli chiedeva se tornerà qui tra due anni da sindaco di Milano.Lupi ha risposto anche a chi gli faceva notare che l’opera di Verdi in scena stasera ha la nomea di essere un’opera porta sfortuna: «Un cornetto ce lo abbiamo sempre», ha detto mostrando il suo cornetto porta fortuna. «L’opera viene dopo un grandissimo discorso dell’arcivescovo Delpini fatto ieri a tutta la città e a tutto il paese – ha aggiunto Lupi – La gente è stanca e c’è solo una responsabilita, quella di ognuno di noi di ridare speranza, in particolare credo che quest’opera sarà un’ulteriore indicazione per la responsabilita di chi ha il potere nella politica, responsabilita che è quella del dialogo e dell’abbassare i toni altrimenti la sfiducia andra ancora avanti».

