L’uragano Milton strappa di netto il tetto dello stadio di Tampa

Video dalla rete

L’uragano Milton ha strappato via il tetto dello stadio di Tampa, in Florida, sede della squadra Tampa Bay Rays. Solo uno dei tanto danni dell’uragano che ha colpito in queste ore vaste zone della Florida con venti che hanno raggiunto e superato i 100 kmh. L’uragano ha scaricato tutta la sua potenza nella zona di Siesta Key, poi è sceso a categoria 2. Sono 2 milioni le persone rimaste senza energia elettrica e si parla già delle prime vittime.

