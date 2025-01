L’uscita dalla clinica di Cosenza di Valeria e della piccola Sofia

Video dalla rete

La piccola Sofia, la neonata rapita dalla clinica e poi trovata dalla polizia, ha lasciato la clinica del `Sacro Cuore´ di Cosenza insieme ai genitori, mamma Valeria e papà Federico, e il fratellino. Dinanzi alla struttura si sono assiepate decine di persone e curiosi, che hanno accompagnato l’uscita della famiglia con applausi scroscianti. I genitori della piccola Sofia, rapita da una coppia per alcune ore nel pomeriggio di martedì scorso e poi riconsegnata alla famiglia, non hanno inteso rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Mamma Valeria ha voluto sottolienare di non aver mai visto in vita sua Rosa Vespa, la donna che ha rapito la neonata e che ha finto una gravidanza per nove mesi. I due giovani genitori, entrambi, ancora visibilmente scossi, sono tornati a casa a bordo di una vettura, scortata dalla polizia.

