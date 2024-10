Matilde Lorenzi, nelle immagini della webcam la sequenza dei soccorsi dopo la caduta: l’elicottero arriva dopo 20 minuti

Video dalla rete

(LaPresse) La promessa dello sci italiano Matilde Lorenzi, 20 anni, è morta il 29 ottobre 2024 a causa delle conseguenze della caduta di ieri. La giovane si trovava sulla pista Grawald 1 in Val Senales per prepararsi alla nuova stagione, quando ha perso il controllo dei suoi sci.

Il suo incidente è stato ripreso dalla webcam dell’Iceman Ötzi Peak, una delle piattaforme panoramiche più alte d’Europa con i suoi 3251 metri. L’incidente fatale è avvenuto poco dopo le 9:40. Lorenzi, specialista nelle discipline di velocità, ha affrontato la discesa in pochi secondi e alle 9:50 compare la prima immagine di lei a terra dopo la caduta.

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane sciatrice ha perso il controllo a seguito di un movimento anomalo, gli sci le si sono divaricati e uno si è addirittura staccato. La sua caduta si è fermata solo quando ha sbattuto violentemente il volto su una lastra di ghiaccio procurandosi un gravissimo trauma cranio-facciale. Lorenzi è rimasta lì per oltre 20 minuti in attesa di soccorsi, circondata da alcune persone che sono accorse ad aiutarla, fra cui anche il suo maestro. L’elicottero ha impiegato circa 20 minuti per raggiungere il luogo dell’incidente.