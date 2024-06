Max Pezzali, il live infiamma lo Stadio Olimpico. In scaletta tutte le hits di una carriera trentennale

Video dalla rete

Uno Stadio Olimpico sold out ha accolto, giovedì 27 giugno, Max Pezzali. Il cantante pavese ha fatto tappa nella Capitale, con il suo primo tour negli stadi, «Max forever (Hits only)», prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che sta portando nelle principali città italiane. «Che bello continuare questo viaggio insieme a voi. E così in tanti. Grazie grazie davvero!», dice dal palco l’artista. Il boato degli oltre sessantatremila, lo accoglie quando, alle 21.30, insieme ad una banda e sbandieratori, sale sul palco ed apre il live con il brano «Viaggio al centro del mondo». Arrivano poi, accompagnato da Giordano Colombo alla batteria, Marco Mariniello al basso, Giorgio Mastrocola alla chitarra, Ernesto Ghezzi alle tastiere e Davide Ferrario alla chitarra e sequenze, i brani «Bella vera» e «La regina del Celebrità». Sul gigantesco palco coloratissimo, alloggiano tutti quegli elementi caratteristici delle sue grandi hit che hanno accompagnato intere generazioni.