Meg Ryan e Billy Crystal ricreano la famosa scena di «Harry ti presento Sally…»: ma è lo per il Super Bowl

​Billy Crystal e Meg Ryan sono tornati al Kat’z Delicatessen di New York City, lo stesso ristorante che è stato teatro di una delle scene più famose del cinema. Scritturati dalla maionese Hellmann’s, i due attori hanno reso omaggio al film “Harry ti presento Sally…” del 1989 e reinterpretato la scena in cui Meg Ryan finge un orgasmo: entrambi sono seduti ad un tavolo, con un panino in mano. «Non riesco a credere che ci abbiano lasciato tornare in questo posto» dice Crystal. «Perché? Nessuno se lo ricorda…» scherza Meg Ryan prima di aggiungere della maionese al suo sandwich e iniziare a gemere sommessamente di gioia.«Prendo quello che prende lei» commenta a sua volta l’attrice Sydney Sweeney, citando la scena finale del film.

