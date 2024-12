Meloni: «Aumento stipendi ministri? M5S spendeva soldi pubblici per pagare 300.000 euro a Grillo…»

Video dalla rete

«Prendo atto che per alcuni colleghi dell’opposizione lo stipendio dei parlamentari è troppo alto per un Ministro. […] Eviterei su questo di farmi dare lezioni dai colleghi del Movimento 5 Stelle, perchè è possibile che questa norma non vada bene, ma detto da quelli che hanno speso soldi degli italiani per dare 300.000 euro a Beppe Grillo anche no».Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera dei deputati in vista della seduta del Consiglio europeo del 19 dicembre.

