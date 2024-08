«Mi autodenuncio, sono uno spacciatore», la provocazione di Luca Bizzarri contro la stretta sulla cannabis light

Video dalla rete

In un video pubblicato sui social network, l’attore e comico Luca Bizzarri si è scagliato contro la stretta del governo sulla cannabis light: «sta per diventare illegale, così è giusto che mi autodenunci: sono uno spacciatore». Bizzarri ha mostrato il bidone nel quale conserva alcune confezioni di marijuana legale: «Ce ne saranno un chilo e mezzo o due: quando diventerà illegale inviterò i carabinieri a casa mia per sequestrarla e farmi denunciare». L’attore ha chiuso il suo video criticando aspramente l’attuale e il precedente esecutivo per le posizioni contraddittorie sul tema.

