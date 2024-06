Milano, così adocchia un’anziana con le borse della spesa, la segue nel portone e le strappa la collana d’oro

Video dalla rete

L’11 maggio scorso, in viale Brianza a Milano, aveva adocchiato un’anziana che rientrava a casa con le borse della spesa. Aveva aspettato che rimanesse sola e l’aveva seguita nell’androne. Il video mostra come la raggiunge rapido da dietro, la blocca con un braccio intorno al collo, le strappa la collana d’oro da 10 mila euro e la spintona facendola cadere. L’uomo, un 31enne di origini egiziane già autore di altri reati simili in zona, è stato riconosciuto nei filmati delle telecamere e arrestato dalla polizia. In casa sua gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia hanno trovato i vestiti indossati quel giorno, in particolare una t-shirt scura con una grossa stampa sul davanti: lo ha tradito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA