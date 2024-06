Milano, la drammatica sequenza dell’omicidio di Jhonny in via Varsavia nelle immagini delle telecamere

Video dalla rete

Le telecamere di sorveglianza in via Varsavia, a Milano, hanno documentato la drammatica sequenza dei fatti del 26 aprile scorso, quando Jhonny Sulejmanovic, 18 anni. è stato ucciso con tre colpi di pistola. Nelle immagini si vede il commando che sfonda i vetri del furgone con mazze e bastoni, poi partono i colpi che uccidono il 18enne (nascosto dal veicolo). Quindi Rubino Sulejmanoivic — l’autista del gruppo — entra nel Fiat Ducato della vittima, prende la borsetta di Samantha, la moglie della vittima, con dentro 4 mila euro, e scappa. Nelle immagini si vede poi la ragazza fuggire di corsa, e infine il commando che risale in auto e si allontana. Per l’omicidio la polizia ha arrestato Roberto Ahmetovic, 33 anni, il cognato Jagovar, 38 anni, e Rubino Sulejmanovic, 35 anni. All’appello della squadra Mobile manca ancora il fratello di Roberto Ahmetovic, in fuga probabilmente in Svizzera.

