Morsicata dagli squali alle Maldive: la fotografa continua a nuotare come se niente fosse

La fotografa naturalista Lilian Tagliari, di Perth, in Australia, non è certo alla sua prima immersione in mari infestati da squali, ma, in questo caso, alle Maldive si sentiva particolarmente tranquilla: questi sono squali nutrice ed è molto raro che attacchino gli uomini. Eppure uno di loro deve aver scambiato il polpaccio della donna per una preda e l’ha morso. Le immagini eccezionali sono state riprese dal marito della donna. Lei, comunque, non si è quasi scomposta e ha continuato a nuotare. Il morso dello squalo nutrice, infatti, assomiglia a una suzione. Lilian scrive così sui social: «Dopo essermi immersa per quasi due ore, ho deciso di tuffarmi di nuovo perché la visibilità era migliorata, quindi ho passato la mia macchina fotografica a mio marito» racconta Lilian. «La posizione della mia gamba combinata con la cattiva vista della specie è stata probabilmente un fattore importante» spiega la donna.

