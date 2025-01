Musk e le polemiche per il «saluto romano» (ripetuto due volte) nel suo discorso. Stroppa: «È autismo, non nazismo»

Video dalla rete

«L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano». Così in un post su X Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk, commenta un video del patron di Tesla- e neo-membro dell’amministrazione Trump – mentre, intervenendo alla Capital Arena, ringrazia i sostenitori di Donald Trump nel giorno dell’insediamento salutandoli con il braccio teso.

Il post di Stroppa, poco dopo, è stato eliminato; e il referente in Italia di Musk ha scritto sul social: «A Elon non piacciono gli estremisti! Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, che esprime i suoi sentimenti dicendo “voglio darti il mio cuore”. È esattamente ciò che ha comunicato al microfono».

