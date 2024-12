Nanni Moretti sul palco ad Ancona: «Di solito quando mi chiamano per un premio io non vado»

Video dalla rete

“Di solito quando mi chiamano per un premio io non vado, e non parlo dei festival del cinema, per quelli corro, parlo di quelli in giro per l’Italia, ma per questo, invece, ho fatto molto volentieri un’eccezione, sia per la città di Ancona, a cui sono ancora molto legato, sia perché è intitolato ad Angelo Guglielmi che tanto ha fatto per la televisione, la letteratura, il cinema e la cultura, quindi, grazie”.

Nanni Moretti è tornato ad Ancona dopo 25 anni da “La stanza del figlio”, con cui vinse la Palma d’oro a Cannes. L’occasione è il Corto Dorico Film Fest – co-diretto dal regista e direttore della fotografia, Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara – ad Ancona fino l’8 dicembre, e il “Premio Angelo Guglielmi” istituito per ricordare l’intellettuale, saggista, giornalista ed ex direttore di Rai3, scomparso due anni fa, amico del festival.