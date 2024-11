Nascondeva 121 ovuli di eroina nell’addome: arrestato corriere della droga all’aeroporto di Bologna

Video dalla rete

(LaPresse) – La Finanza presso lo scalo aeroportuale «G. Marconi» ha individuato e tratto in arresto in flagranza di reato, un trentunenne nigeriano in arrivo dall’Olanda, accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Il passeggero sottoposto a controllo ha da subito manifestato particolari segnali di nervosismo che hanno indotto gli operanti a svolgere più approfonditi accertamenti presso l’ospedale Sant’Orsola, dove gli esami radiologici hanno confermato i sospetti evidenziando la presenza nell’intestino di numerosi corpi estranei di forma ovoidale. L’uomo aveva ingerito ben 121 ovuli di eroina per un peso complessivo di circa un chilo e trecentocinquanta grammi, che immessa sul mercato avrebbe fruttato tra i 100 e 120mila euro. Il trafficante è stato arrestato e portato nel carcere di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

