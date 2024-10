Nave cargo si scontra con una gru nel porto di Keelung a Taiwan: il momento del crollo

Video dalla rete

La nave portacontainer Yuzhou Qihang, lunga 142,8 m e larga 32,25 m, ha urtato una gru esistente durante l’attracco al molo ovest 20 del porto di Keelung, a Taiwan, per scaricare nuove gru.La nave trasportava tre nuove gru e navigava ad una velocità di 1,9 nodi: alcuni container e la gru del porto sono stati gravemente danneggiati.Non si sono registrate vittime o feriti e i dettagli dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.L’urto e il crollo hanno causato una perdita di circa 250 milioni di dolalri taiwanesi, l’equivalente di 7,8 milioni di dollari americani.

