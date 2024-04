Nave da Capri contro la banchina al porto di Napoli: le immagini

Video dalla rete

(LaPresse) Una nave della Caremar, proveniente da Capri, venerdì mattina poco dopo le 10 ha impattato la banchina del molo Beverello durante le operazioni di ormeggio. Oltre 20 i feriti a bordo tra cui una donna trasportata in ospedale in gravi condizioni. L’impatto è avvenuto pochi istanti prima della discesa dei passeggeri, già tutti, o quasi, in piedi e vicino alll’uscita.

