Nello spot di Esselunga contro gli sprechi la collaborazione con il Banco alimentare: «È importante anche la spesa che non fai»

Video dalla rete

Le immagini del nuovo spot di Esselunga, realizzato insieme al Banco alimentare, non ha riferimenti specifici al Natale ma mette l’accento sulle disparità economiche che non permettono ad alcuni di poter fare la spesa. Lo storico slogan della campagna «Non c’è una spesa che non sia importante», quest’anno si completa con la frase «Anche quella che non fai». Lo spot racconta la collaborazione ventennale con Banco Alimentare, mostrando come le eccedenze vengano donate ai più bisognosi. Lo stile è nuovo rispetto agli episodi precedenti della campagna, quelli che avevano come tema la Pesca, la Noce e la Carota. La centralità della spesa come gesto quotidiano che accompagna le storie delle persone viene confermata ma si arricchisce di un nuovo punto di vista, quello di chi non può acquistare il cibo ma lo riceve in dono.

