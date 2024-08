Nuova eruzione dell’Etna: alta colonna di fumo, fontane di lava e caduta di cenere

Video dalla rete

Forte attività stromboliana, boati e fontane di lava dal cratere Voragine. Vi è un’alta nube eruttiva con caduta di cenere in parecchi paesi etnei. In diversi comuni ionici la pioggia di cenere sta creando disagi nei trasporti e nella viabilità. Sono colpiti in maniera particolare i comuni di Giarre, Acireale, Milo, Zafferana , Riposto e Mascali. Tutti comuni turistici. La nuova eruzione avviene mentre vi è un boom di arrivi di turisti e viaggiatori. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico è a livelli molto alti. Per l’Ingv la localizzazione del centroide delle sorgenti è nell’area del cratere Voragine ad una quota di 2800 – 2900 mt sopra il livello del mare. Anche l’attività infrasonica ha subito un ulteriore incremento ed è su valori molto alti. ​L’attività eruttiva della Voragine è rilevante perché il cratere centrale è collegato alla fonte di alimentazione primigenia e profonda del grande vulcano. E si tratta di attività di intensa energia. Il tutto è monitorato in tempo reale con sofisticati strumenti hi-tech dalla Ingv, Osservatorio Etneo.​Nelle ore centrali della mattinata, la nube eruttiva ha raggiunto i 10 chilometri di altezza. E l’aeroporto di Catania, il principale del Sud d’Italia, ha ridotto i voli. «In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina l’Unità di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 e la riduzione degli arrivi a sei voli all’ora. I passeggeri sono pregati di verificare eventuali con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno nuovi aggiornamenti» si legge sui profili social della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania.

