Ornella Vanoni, il live alle Terme di Caracalla: «Milano è bella, ma meraviglie così non ce ne sono»

Ornella Vanoni ha chiuso alle Terme di Caracalla il suo tour «Senza Fine», organizzato da Friends & Partners.. Giovedì 6 giugno, la cantante milanese, a Roma per la stagione estiva del Teatro dell’Opera, ha portato dal vivo i suoi grandi successi. Un concerto evento per celebrare la sua lunga carriera di oltre sessant’anni, con oltre 55 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e grandi collaborazioni da Vinicius de Moraes a Toquinho. Alle 21.30 l’artista sale sul palco accolta da un lunghissimo applauso del pubblico, che ha fatto registrare il sold out. «Vorrei scendere dal palco e abbracciarvi tutti, uno ad uno. Grazie davvero!», dice la Vanoni, sul palco a piedi nudi, aprendo il concerto con il brano «Aria», a cui segue «Eternità». Il pubblico è affascinato dall’eleganza, dal carisma, dalla raffinatezza dell’artista, e applaude tanto, anche durante le esibizioni. «Milano si è bella, ma sfondi così meravigliosi non ci sono. Qui è straordinario» commenta con Fiorella Mannoia prima di un incantevole duetto di «Io che amo solo te». Ospita poi Malika Ayane, Drusilla Foer, Ditonellapiaga e Mario Lavezzi. Quasi un’ora e trenta di live, che la raffinata diva della musica italiana chiude con «Sapore di sale». Pubblico in piedi e lunga ovazione.

