Paura a bordo: va a fuoco la batteria di un telefono e il fumo invade la cabina. Aereo evacuato e passeggeri in fuga

I passeggeri a bordo di un volo in procinto di partire dall’aeroporto di Denver lo scorso 15 novembre sono stati evacuati in tutta fretta dopo che la batteria di un telefono cellulare è andata a fuoco. Il volo 316 della Shouthwest airlines diretto a Houston era ancora al gate quando si è verificato l’incidente, come ha dichiarato la compagnia a Storyful. I passeggeri che si trovavano nella parte posteriore dell’aereo hanno utilizzato gli scivoli di emergenza; gli altri sono usciti dal portellone anteriore. Stando a quanto riferito dalla compagnia aerea, la persona a cui apparteneva il telefono cellulare andato a fuoco è stata curata per le lievi ustioni che ha rimediato nell’incidente.

