Paura a Torino, auto va in testa coda e finisce contro gli spettatori del Salone dell’auto. L’incidente in un video

Paura in piazza San Carlo, a Torino, dove intorno alle 12.30, durante uno degli eventi organizzato in occasione del Salone dell’auto, il pilota di una Lancia Delta da rally ha perso il controllo della vettura, che dopo un testa-coda è finita contro la folla assiepata dietro le transenne. Il bilancio è di 12 feriti, con uno spettatore che ha riportato ferite lacero contuse ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Mauriziano. Resta ora da capire cosa abbia causato l’incidente e, soprattutto, se le misure di sicurezza previste dall’organizzazione siano adeguate a quanto previsto dalla legge per eventi di questo tipo.

