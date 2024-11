Paura in volo: la valigia finisce nell’elica dell’aereo

Video dalla rete

L’aeroplano della compagnia cilena Aerocord Airlines stava sorvolando l’Oceano Pacifico da Chaitén a Puerto Montt, nella regione meridionale di Los Lagos, giovedì scorso, quando una delle borse è volata fuori dalla stiva e ha colpito una delle eliche dell’apparecchio. Il video mostra l’incidente che causa un breve stallo delle pale.

Come riportano i media locali, il pilota è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza; è riuscito a evitare il disastro e a far atterrare in sicurezza l’aereo, che trasportava un membro dell’equipaggio e 18 passeggeri, all’aeroporto di Chaitén.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA