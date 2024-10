Piero Marrazzo 15 anni dopo: «Non ho commesso reati, ero una vittima. Ringrazio le mie figlie»

Video dalla rete

In Salaborsa a Bologna con Pierluigi Bersani e con le tre figlie (Giulia, Diletta e Chiara) Piero Marazzo ha presentato il suo libro autobiografico.

«Non ho commesso reati, ero una vittima. Ringrazio le mie figlie» ha detto il giornalista ed ex Presidente della Regione Lazio che ha scritto il libro «Storia senza eroi».

Un libro in cui racconta il romanzo della sua vita, segnata dall’imboscata che 4 carabinieri infedeli (poi condannati nel processo in cui lui è stato parte lesa) gli tendono nel luglio del 2009 sorprendendolo in un appartamento di via Gradoli, a Roma, con una prostituta trans per poterlo ricattare.

