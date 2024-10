Provano a scappare dall’uragano Milton ma sono costretti a tornare a casa

Il video virale

Il racconto dalla Florida su TikTok: «Non c'è più benzina e il traffico è assurdo»

È diventato virale su TikTok il racconto di una famiglia che ha provato a scappare dall’uragano Milton, in Florida, ma è stata costretta a tornare a casa. «Siamo stati in macchina per 6 ore per provare a raggiungere la Georgia ma non c’è più benzina e il traffico è assurdo – spiega l’utente sul social network – Senza benzina e con tutto quel traffico avevamo due opzioni: continuare a stare in macchina col rischio di rimanere bloccati o tornare a casa e prepararsi al peggio. Noi siamo tornati indietro e siamo di nuovo a casa». Ad altre persone è toccata la stessa sorte, mentre qualcuno ha deliberatamente deciso di non lasciare la Florida: «Il palazzo in cui vivo è ancora pieno di persone – continua la donna – Questo mi rincuora. Ora dobbiamo solo prepararci mentre aspettiamo Milton».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA