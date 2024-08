Ragni violino, l’esperto: come riconoscerli e cosa fare in caso di un morso

Video dalla rete

L’etologo Andrea Lunerti ha pubblicato un video su Tik Tok per spiegare come riconoscere i ragni violino, dopo essere stato chiamato da una donna di Capena (alle porte di Roma) che ne ha trovati 4 in casa. Ecco il post scritto dall’etologo: «Notte da incubo per la signora Erica di Capena (Roma),entra in lavanderia e rinviene 2 ragni violino, il terzo in corridoio ed un quarto nella camera del figlio di otto anni. Li ha colpiti tutti e quattro con il cesto della biancheria la coraggiosissima mamma poi li ha fotografati e mi ha chiesto whatsapp alle 00:45 di identificarli… Purtroppo questo tipo di ragni frequenta sempre più spesso gli ambienti domestici ma non dobbiamo farci prendere dal panico , al contrario dobbiamo imparare a riconoscerli e a prevenire la loro presenza». (Pa.Fo.)

