Raid israeliano su un ospedale a Gaza: l’esplosione e le fiamme che divorano tutto

Almeno quattro persone sono state uccise e circa 50 sono rimaste ferite in un attacco aereo all’ospedale Khalil al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, dove si rifugiavano i palestinesi sfollati secondo quanto rende noto l’Ufficio stampa del governo di Hamas.

In alcuni video sui social si vedono diversi edifici e tende nella zona dell’ospedale in fiamme. Le forze di difesa israeliane affermano di avere colpito “terroristi” che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e hanno accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.

